Ci ha lasciati un'istituzione cittadina: è morto Celso Biasion, titolare dell'omonima pasticceria

Si è spento improvvisamente, lasciando nello sconforto i figli Enrico e Alberto e la moglie Graziella nonché i tanti clienti che hanno potuto apprezzarne tanto le sue doti quanto la sua umanità: è morto all'età di 78 anni Celso Biasion, proprietario e fondatore della storica pasticceria Celso in via Acquapendente a Padova.

Nato nel 1945, Celso Biasion si era avvicinato al mondo della pasticceria - come riporta "Il Gazzettino" - già a 14 anni, quando da Campagnola di Brugine, dove era nato, ha iniziato a girare i laboratori dolciari di Padova per apprendere il mestiere. Con successo: nel 1968, infatti, ha aperto la pasticceria che porta il suo nome e che ancora oggi vede affezionati clienti macinare chilometri pur di gustarsi i dolci che vengono quotidianamente preparati: anche lo stesso Celso continuava a frequentare assiduamente il laboratorio, affiancato dal figlio Alberto. Il quale, sempre sulle colonne del quotidiano locale, lo ricorda così: «L'ho affiancato per 22 anni nella sua attività e ho potuto apprendere tutto quello che lui ha sviluppato nel corso degli anni. Conosceva benissimo la sua materia, anche grazie alla lunga gavetta che ha fatto da giovane. Ora cercheremo di custodire questo gioiello che è riuscito a incastonare nella città di Padova con la massima cura ed il massimo amore. Io e tutto il team della pasticceria, al meglio delle nostre capacità, daremo continuità al suo lascito e continueremo a servire con il solito spirito tutti i nostri clienti». I funerali si svolgeranno giovedì 27 aprile alle ore 10.45 nella chiesa della Madonna Pellegrina.