Scomparsa a 112 anni e 237 giorni la padovana Ida Zoccarato: era la donna più anziana d'Italia

Si è spenta nel sonno, al culmine di una lunga e intensa vita: è scomparsa nel tardo pomeriggio di domenica 16 gennaio la padovana Ida Zoccarato, che con i suoi 112 anni e 237 giorni deteneva la palma di donna più anziana d'Italia.

Ida Zoccarato

A darne notizia è "Il Gazzettino": Ida Zoccarato ha esalato il suo ultimo respiro sulla poltrona di casa a Ponte di Brenta, con il figlio 78enne Pietro Nostran al suo fianco. In 112 anni nonna Ida (che era nata il 24 maggio del 1909) ha vissuto due guerre mondiali e ha visto succedersi dodici Presidenti della Repubblica e dieci Papi. Negli ultimi mesi aveva anche contratto il Covid, poi sconfitto grazie anche alle tre dosi di vaccino ricevute.

Luca Zaia

Nella mattinata di martedì 18 gennaio Luca Zaia ha espresso il suo cordoglio: «Non si è mai preparati fino in fondo alla perdita di un proprio caro, anche se ha

vissuto più di cent’anni. Ida Zoccarato ha superato due guerre mondiali e due grandi pandemie, una figura straordinaria di longevità e di donna che è stata protagonista, nel vero senso della parola, di una vita in continua evoluzione, intensa e ricca di ricordi che non ha mai smesso di trasmettere ai figli, ai nipoti e bisnipoti. Lascia un vuoto incredibile nella comunità di Ponte di Brenta che si estende a tutti i veneti che hanno letto e conosciuto la sua storia: una nonna che recentemente ha combattuto anche contro il nemico dell’era moderna, il coronavirus, affrontandolo con coraggio e con senso di responsabilità. Ecco, credo che lei

sia l’esempio reale di come si affronta la vita, con tempra e forza d’animo, sempre. Nel ricordarla con gratitudine per l’amore che ha sempre dimostrato per la sua terra, invio ai familiari le più sentite condoglianze. Addio Ida, nonna veneta e nonna d’Italia».

“