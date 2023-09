Ulss 6 Euganea in lutto: è morto il dottor Piero Realdon, direttore del Distretto Terme Colli

La notizia ha iniziato rapidamente a girare nella mattinata di oggi, lunedì 4 settembre, lasciando tutti sgomenti: è mancato improvvisamente Piero Realdon, 63 anni, direttore del Distretto Terme Colli dell'Ulss 6 Euganea.

Per il dottor Realdon, stimato professionista e lavoratore indefesso, è stato fatale un malore in casa occorsogli nella serata di ieri, domenica 3 settembre: nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori per lui non c'è stato nulla da fare. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova, dove ha poi conseguito il diploma di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, Piero Realdon era stato nominato direttore del Distretto socio-sanitario di Padova -Terme Colli. Dopo la laurea e la specializzazione il dottor Realdon aveva conseguito i Master “Direzione Sanitaria” e “Sviluppare il sistema qualità nell’azienda sanitaria” organizzati da Ceref e Università di Padova e aveva frequentato il corso regionale di formazione manageriale “Sviluppo delle competenze manageriali e di networking dei direttori di distretto quali garanti della salute della comunità” e il corso regionale di “Formazione manageriale per Dirigenti di Struttura complessa”. Dal 2004 si era occupato di organizzazione dei servizi sanitari di base come responsabile di distretto: da questa posizione ha sempre seguito il percorso dell’informatizzazione della medicina di base. Referente regionale per i progetti di telemedicina dell’ex Ulss 16, è stato responsabile del “Progetto IN.TE.SE. per l’implementazione di un sistema informativo territoriale per il controllo di gestione dell’assistenza domiciliare integrata” che è valso all’allora azienda sanitaria locale il Premio per l’“Innovazione ICT in sanità - 2010” dell’Osservatorio “ICT in Sanità” della School of Management - Politecnico di Milano.