Mamma imprenditrice vinta dal cancro a soli 39 anni

La sua tenacia e la sua forza d'animo non sono bastati per vincere la battaglia contro il cancro: Sabina Marchetti si è spenta nei giorni scorsi a soli 39 anni, circondata dall'affetto del marito Fabio, socio della "Officine Martini snc" di Tezze sul Brenta, e dei figli Alice e Marco di 13 e 6 anni.

Sabina Marchetti

Ceo e Cfo della “Like srl” di Cittadella (Padova), Sabina Marchetti - come riporta VicenzaToday - era originaria della provincia euganea, dove tutt'ora vivono Maria Antonietta e il papà Aldo, assieme alla suocera Attilia e a tutti i parenti. "Con immenso dolore vi comunichiamo che ieri è venuta a mancare Sabina Marchetti, l’anima di Like. Il suo esempio di forza e coraggio sarà sempre con noi". Questo il post apparso sulla pagina Facebook di Like. Venerdì pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Tezze verrà dato l'ultimo saluto a Sabina che sarà poi trasferita nel cimitero di Fontaniva (Padova).