No pass, corteo ad Abano vietato: sit-in di fronte alla questura

I No pass tornano indietro. La loro idea di andare a manifestare ad Abano Terme ha suscitato un fiume di critiche e sono stati rispediti al mittente.

La manifestazione

Il ritrovo è programmato per sabato 18 dicembre alle 15 di fronte alla questura, in piazzetta Palatucci. Un luogo più che simbolico per la loro crociata e non solo per la questione Green pass. Da quando il sindaco Sergio Giordani ha emanato l’ordinanza con cui impone l’obbligo di mascherine all’aperto in centro storico e da quando ha chiesto al prefetto e al questore di mettere un freno alle manifestazioni, i No vax si sono sentiti attaccati. E nei confronti del primo cittadino non hanno avuto nelle scorse occasioni parole gentili.

Abano Terme

I promotori del movimento Veneto No Green Pass volevano manifestare ad Abano per mandare un segnale proprio a Giordani. Non appena lo hanno annunciato si è sollevata un’ondata di polemiche, guidata dal sindaco Federico Barbierato che non voleva vedere il centro cittadino invaso dai No vax proprio nell’ultimo fine settimana di shopping pre-natalizio. Con lui hanno protestato anche gli albergatori. Formalmente la protesta è tornata a Padova per una questione legata al percorso del corteo: non potevano passare vicino all’ospedale, per la tranquillità dei pazienti, e il rischio di assembramento per le vie del centro era talmente alto che il questore Antonio Sbordone ha vietato il corteo e concesso un sit-in. Ma gli organizzatori non hanno accettato e hanno dato un altro preavviso per una manifestazione statica di fronte alla questura padovana.