Rami a rischio crollo in via Bembo: intervento d'urgenza dei pompieri

Le condizioni meteo avverse di questi ultimi giorni hanno reso più fragili alcuni alberi presenti a Padova. Oggi, 17 gennaio, l'allarme è scattato in via Bembo.

La segnalazione

Attorno alle 15,30 i Vigili del fuco sono intervenuti in via Bembo su richiesta della centrale operativa della Polizia locale. Nello specifico è stata chiesta una verifica su alcuni rami pericolanti di alcuni alberi a rischio caduta sulla strada. L'arrivo dei pompieri con tutti gli strumenti idonei all'emergenza è stato tempestivo. Gli operatori del 115 hanno provveduto al taglio di tutti i rami pericolanti presenti che di fatto potevano diventare un rischio concreto nel caso fossero franati al suolo. Della vicenda i pompieri hanno messo al corrente anche l'ufficio Verde del comune di Padova per intavolare tutta una serie di verifiche su tutte le piante di via Bembo. Quello che si vuole evitare è che un eventuale crollo possa andare a provocare danni a cose e persone che ultimamente sta accadendo in più parti della provincia di Padova.