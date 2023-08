Il 20 % dei controllati è tornato a casa senza la patente di guida

Il 20 % degli automobilisti fermati nella notte tra il 25 e il 26 dalla Polizia Stradale per accertamenti è tornata a casa senza patente: si tratta di 9 uomini e tre donne. Obiettivo del maxi servizio è stato quello di contrastare l'abuso di alcol e l'assunzione di sostanze stupefacenti. Il dispositivo di controllo è stato effettuato in via San Marco all'altezza del ponte Darwin, area strategica per l'ingresso e l'uscita dalla città. Ad essere impiegati da mezzanotte fino alle prime luci dell'alba del 26 agosto sono state cinque pattuglie, tra cui una volante della Questura e un medico della Polizia di Stato. Sono stati identificati 60 automobilisti che si stavano recando nei locali della zona, ma anche di rientro da una serata di festa.

Il dettaglio

I dodici automobilisti a cui è stata ritirata la patente sono A.L., uomo, 35 anni, 1,04 g/l, operaio; D.M., uomo, 57 anni, 0.53 g/l, impiegato; D.S., uomo, 35 anni, 1,31 g/l, imprenditore; H.C., uomo, 37 anni, 1.26 g/l, pizzaiolo; G.T., donna, 22 anni, 0,78 g/l, operaia; N.B., uomo, 22 anni, 0.80 g/l, operaio; L.B., donna, 23 anni, 0.82 g/l, cameriera; C.S., donna, 27 anni, 0.57 g/l, rappresentante; B.L., uomo 51 anni, 0.62 g/l, impiegato; G.B., uomo, 33 anni, 0,78 g/l, avvocato; F.C., uomo, 35 anni, 0.80 g/l, impiegato; D.R., uomo, 34 anni, operaio, negativo all’alcoltest ma positivo alla cocaina. Quest'ultimo è stato denunciato per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Tra i positivi all'alcoltest dovranno rispondere penalmente all'autorità giudiziaria tutti coloro che all'atto dell'alcoltest hanno fatto registrare un tasso oltre il 0,80 g/lt. Nella forbice tra 0,50 e 0,80 invece è previsto solo il ritiro del documento di guida.