Violano il protocollo Haccp, tre bar sanzionati

Tre bar del centro di Padova il 27 gennaio sono finiti nella "rete" dei controlli dei carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione). Si tratta di accertamenti che i militari stanno facendo in maniera sempre più pressante con l'obiettivo di tutelare la sicurezza degli utilizzatori finali di alimenti e bevande. Questa attività riguarderà tutti i territori della provincia di Padova e andrà ad interessare più settori: dal sanitario, all'estetico, ma anche nella tutela degli animali.

Cosa è successo

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Padova, impegnati nel sempre più delicato compito di vegliare sulla salute pubblica, attraverso la vigilanza sulla genuinità delle sostanze alimentari, hanno incrementato il monitoraggio dei locali al fine di accertare il pieno rispetto della normativa in ambito sanitario. Nel corso delle verifiche, in tre esercizi commerciali di Padova sono state accertate violazioni per la mancata applicazione del manuale di autocontrollo (HACCP), per un importo complessivo di 4mila euro. I legali rappresentanti delle tre attività hanno provato a giustificarsi in tutte le maniere, ma i tentativi non sono serviti ad evitare i provvedimenti di legge.