Controlli a raffica in tutta la provincia: Impennata di patenti ritirate

Nel 2023 la polizia stradale di Padova, compresa dell'attività del distaccamento di Piove di Sacco ha effettuato 3559 pattuglie rafforzando il controllo rispetto all’anno scorso. Particolare attenzione è stata data alle tratte autostradali, ma sono state controllate le principali arterie extraurbane (SS16 - S R E SS 4 - SR11 - SR308 - SS516 - SS309 - SR104 - SR10). Il dirigente della sezione Anna Lisa Mongiorgi, recentemente insediatasi, nell’esporre i seguenti ha assicurato che anche per il 2024 l'attività di prevenzione e controllo sarà serrata. Oggi, 25 gennaio nella sede padovana della Polizia Stradale è stato anche presentato il nuovo comandante del Compartimento Veneto, Barbara Barra.

Le contravvenzioni

Nel 2023 sono state registrate in provincia di Padova 20.013 violazioni al codice della strada. Le patenti ritirate sono state 413 e le carte di circolazione 198. I punti in totale decurtati sono stati 18.804. Quanto alle violazioni maggiormente contestate agli utenti delle strade provinciali vi è l'eccesso di velocità, illecito sanzionato 4900 volte. Ben 497 volte i conducenti sono stati sorpresi alla guida mentre utilizzavano illecitamente apparecchi elettronici, 1402 invece i conducenti che non utilizzavano gli obbligatori dispositivi di sicurezza. Nel 2022 le patenti ritirate sono state 332; 148 le carte di circolazione ritirate e 13342 i punti patente decurtati.

Attività infortunistica

Capitolo incidenti si registra un lievissimo aumento rispetto all’anno precedente con 550 incidenti rilevati a fronte di 537 incidenti del 2022. Quelli dell'anno appena trascorso possono essere così distinti: numero totale incidenti 550, incidenti con danni alle sole cose 213, con feriti 327, sinistri mortali 10, diminuiti rispetto allo scorso anno. Persone decedute nel 2023 risultano 10.

Alcol e droga al volante

Sul fronte della guida in stato d'ebbrezza e sotto l'influenza di droga l'attività è stata incessante. Nel 2023 sono state elevate 302 sanzioni per utilizzo in abuso di alcol alla guida (271 erano lo scorso anno) e 22 per le sostanze stupefacenti, a fronte delle 19 dell’anno precedente.

Autotrasporto

Il controllo dei mezzi pesanti è un’altra forma di estrinsecazione della specialità. Tali controlli sono posti in essere per accertare solitamente il rispetto dei tempi di guida e riposo dei conducenti di autoarticolati ed altresì del rispetto della velocità della sagoma e della massa limite. Considerata difatti l’intrinseca pericolosità di tali mezzi, tale attività è volta a salvaguardare l’utenza della strada tutta ed anche e specialmente i conducenti di tali mezzi. A titolo esemplificativo: 438 sono state le eccedenze di sagoma contravvenzionate, 14 quelle di massa, 278 invece i conducenti che non avevano rispettato i limiti di guida e di recupero ex lege previsti.