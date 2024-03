Blitz dei Nas nel cuore della movida padovana: multe e chiusure

I controlli dei carabinieri del Nas sono giunti nel cuore della città, dove si raduna la movida padovana. E le sorprese non sono mancate. Raffica di sanzioni e un laboratorio abusivo chiuso. Al fine di tutelare la salute dei numerosi consumatori che quotidianamente affluiscono presso i luoghi di ritrovo del centro di Padova, ieri sera 7 marzo i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Padova ed il personale dell’ufficio Dogane di Padova, nel capoluogo hanno sottoposto a controllo numerosi esercizi pubblici di Piazza delle Erbe e dei Frutti, accertando in due di essi carenze igienico sanitarie, violazioni in materia di accise, produzione, realizzazione e miscelazione del noto aperitivo “spritz” senza le previste autorizzazioni.

Il punto della situazione

A seguito delle contestazioni sono state campionate alcune bevande già pronte per le successive analisi e verifiche di laboratorio ed inibito l’utilizzo delle attrezzature a cominciare da bottiglie, relativi macchinari e contenitori, al fine di verificarne presso laboratori certificati dell’ufficio delle Dogane l’esatta composizione e gli ingredienti. Nei confronti degli esercenti sono state contestate varie infrazioni amministrative. Nello specifico per mancanza di autorizzazione alla miscelazione oltre che l’autorizzazione a trasformare le bevande, per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo. E ancora, per la mancata tracciabilità degli alimenti e per alcune criticità igienico sanitarie riscontrate nel corso degli accessi. Complessivamente contestate violazioni per l’importo complessivo di euro 21.500.

La cucina abusiva

In un caso è stato individuato un laboratorio adibito a cucina completamente abusivo, adibito alla preparazione di alimenti con annesso deposito di prodotti alcolici ricavato all’interno di un garage, privo di autorizzazione sanitaria, posizionato non distante dal bar di riferimento. All’interno i carabinieri hanno rinvenuto vari alimenti tra cui carne e verdure per un totale di circa 25 chili, privi di tracciabilità. Sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Nel corso della serata è intervenuto anche personale del Sian - Ulss 6 Euganea di Padova, che ha disposto la sospensione e la chiusura del laboratorio adibito a cucina e magazzino, in quanto irregolare. In corso ulteriori accertamenti.