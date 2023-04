Due locali notturni sotto la lente d'ingrandimento: pioggia di irregolarità

Nella notte tra il 14 e il 15 aprile la squadra amministrativa della divisione Pas della Questura con la collaborazione preziosa della Polizia locale di Padova, ufficio attività economiche e personale della Guardia di Finanza ha proceduto al controllo amministrativo di due locali. Sotto sequestro l'attrezzatura abusiva di un circolo privato.

Il primo intervento

Il primo sopralluogo ha riguardato un esercizio pubblico di via San Crispino a Padova. Nello specifico la squadra amministrativa e la Polizia Locale hanno effettuato il controllo dei titoli autorizzativi e l’identificazione delle persone presenti, accertando la mancata esibizione Scia di somministrazione per la quale è prevista una sanzione di 300 euro e la mancanza di precursori e alcoltest per la clientela, da cui deriva una sanzione di 400 euro. Per quanto riguarda l’attività della Guardia di Finanza, seguiranno accertamenti e sanzioni da accertare.

Il secondo intervento

Il secondo servizio ha riguardato un circolo privato in via Sarpi. Il controllo è stato effettuato dal personale della Questura, unitamente alla Polizia Locale. L’accesso al locale ha confermato che la discoteca abusiva, nonostante il controllo e le sanzioni comminate lo scorso dicembre, continua ad organizzare serate con trattenimenti danzanti in assenza di autorizzazione. Nella circostanza è stato accertato che, sulle due piste del locale, si svolgeva attività di ballo a ritmo di musica suonata da due diversi dj alla presenza di circa 500 giovani, in violazione a quanto prescritto nella licenza che prevede una capienza massima di 350 persone.