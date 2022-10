Lotta al degrado, la polizia sorprende 10 persone a dormire in piazzetta Gasparotto

Obiettivo sicurezza, servizio straordinario oggi, 27 ottobre messo in atto dagli agenti dell'ufficio Immigrazione, con l’ausilio delle Volanti della Questura di Padova e del Reparto Prevenzione Crimine del Veneto. I poliziotti hanno effettuato mirati controlli finalizzati alla verifica della regolarità sul territorio italiano delle persone che, normalmente, trascorrono la notte in piazzetta Gasparotto.

I fatti

All’arrivo dei poliziotti in piazzetta, avvenuto alle prime luci dell'alba sono state sorprese a dormire in giacigli di fortuna dieci persone tra cui due donne entrambe italiane di 22 e 37 anni. Le dieci persone sono state controllate ed identificate. E' stata fatta tutta la trafila degli accertamenti per verificarne la loro posizione di regolarità a Padova e più in generale sul territorio nazionale. E' emerso che degli 8 stranieri, tutti di origini africane, provenienti dall’Africa Subsahariana, solo uno, ghanese di 32 anni, è risultato clandestino ed è stato, pertanto, espulso con provvedimento del prefetto di Padova. Gli ulteriori 6 cittadini stranieri, 5 nigeriani ed un sudanese, sono risultati regolari, già titolari dello status o comunque richiedenti protezione internazionale. I cittadini nigeriani controllati e una delle due donne, sono risultati avere a carico diversi precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, contro la persona e reati predatori.

I provvedimenti

Nei loro confronti è stata disposta la misura dell’ordine di allontanamento per 48 ore da piazzetta Gasparotto ed uno di loro è stato anche denunciato per aver violato il Daspo Urbano a cui già era stato sottoposto sempre in riferimento a quell’area. Al termine degli accertamenti, la piazza è stata sottoposta all’intervento del personale dell’Aps che ha operato unitamente alla Polizia Locale.

Altri controlli anti degrado

Sempre nella mattinata odierna è stata anche controllata piazza De Gasperi. Qui l'unità cinofila della Polizia di Stato ha rinvenuto e sequestrato circa 6 grammi di cocaina suddivisa in dosi. In piazza Salvemini, invece, sono stati rintracciati un togolese ed un ivoriano regolari e due moldavi di cui uno, ventenne clandestino, che è stato espulso. L'attività effettuata oggi dalla Polizia verrà ripetuta sempre più spesso al fine di riportare serenità e tranquillità nelle zone della città più a rischio degrado e microcriminalità.