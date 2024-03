Stava andando a lavorare, ha incontrato la morte in tangenziale

Ennesima tragedia lungo le strade della provincia di Padova. Oggi, 19 marzo, alle 9 del mattino un ragazzo di 20 anni compiuti lo scorso ottobre, Alfred Vocaj, residente ad Abano con la famiglia, ha perso la vita dopo un tremendo schianto lungo la tangenziale ovest di Padova all'altezza di corso Boston. E' successo tutto sotto il comune di Padova a due passi dal territorio di Abano. Nell'impatto il motociclista è morto praticamente sul colpo. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale di Padova ha perso il controllo della moto finendo nella corsia opposta di marcia. Proprio in quell'istante da Padova verso le Terme è sopraggiunta una Fiat Freemont con al volante un uomo di 57 anni, P.S. residente in provincia di Firenze che non ha avuto il tempo materiale per evitare l'impatto. In un primo momento si era ipotizzato che il motociclista prima di finire lungo la corsia opposta si fosse toccato con una prima auto, ma l'attività investigativa degli agenti ha smentito questa ipotesi.

I soccorsi

Sul luogo della tragedia sono arrivati oltre agli agenti i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco. Il personale medico ha messo in atto tutte le procedure per tentare di rianimare il ragazzo, ma ben presto non ha potuto far altro che accertarne il decesso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Il traffico è andato in tilt. Per ridurre al minimo i disagi i mezzi in transito sono stati fatti defluire lungo arterie secondarie. Dopo aver messo al corrente dello schianto mortale il pubblico ministero di turno i mezzi coinvolti sono stati sequestrati e portati via da un carroattrezzi. In un secondo momento, al termine dell'attività, è giunto il nullaosta per la rimozione della salma che è stata trasferita all'istituto di medicina legale dell'ospedale in attesa di affidarlo alla famiglia in attesa di organizzare le esequie. Tra le cause che hanno portato allo schianto mortale gli inquirenti tengono in piedi l'ipotesi di una manovra azzardata, ma anche quella dell'improvviso malore.

Chi era

La vittima aveva compiuto 20 anni lo scorso ottobre. Era ad una svolta importante della sua vita. Da quanto si è appreso stava andando a Padova al lavoro da circa una settimana. Prestava servizio in una officina per auto della zip. Contestualmente stava seguendo un corso di meccanica. Amava il mondo dei motori e sognava di affermarsi in questo settore. I suoi sogni, le sue aspettative, si sono volatilizzate oggi all'improvviso lasciando nello strazio non solo la famiglia, ma anche tutti coloro che lo conoscevano e lo apprezzavano per le sue qualità umane e professionali. Alla famiglia del deceduto sono giunte anche le condoglianze dell'amministrazione comunale di Abano Terme.