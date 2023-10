Leucemia, il sorriso di Riccardo Gava si spegne a soli 25 anni

Un'altra giovane vita interrotta troppo presto dalla malattia in provincia di Treviso. Giovedì 19 ottobre è mancato all'affetto dei suoi cari Riccardo Gava, 25 anni, originario del quartiere di Campolongo, a Conegliano.

La notizia ha fatto in poche ore il giro del paese, suscitando enorme cordoglio: Riccardo aveva scoperto di avere la leucemia lo scorso novembre. Un mese prima si era trasferito alla Techical University di Monaco per completare la tesi di laurea magistrale. Lamentando un forte dolore alla spalla, era rientrato in Italia per delle visite di controllo prima all'ospedale di Conegliano e, dopo la terribile diagnosi, nel reparto di terapia intensiva a Castelfranco Veneto. Riccardo però non ha voluto arrendersi alla malattia e così è riuscito a completare e discutere la sua tesi di laurea in Ingegneria, valutata con il massimo dei voti e la lode (stesso voto della triennale). Chi l'ha conosciuto lo ricorda come un vero e proprio portento nelle materie scientifiche: alle scuole medie aveva ricevuto una borsa di studio, all'università era diventato tutor per gli studenti più giovani e, dal 2020, aveva fatto parte del gruppo "Race Up" dell'Università di Padova, realizzando progettando vetture da corsa elettriche a combustione interna. Come ricorda Treviso Today, era un grande appassionato di sport, da giovane era diventato cintura nera di karate, poi per anni aveva militato nel Calcio Campolongo come attaccante. A piangerlo oggi i genitori, la fidanzata, i nonni, gli zii, i cugini e gli amici tutti. Lunedì 23 ottobre il funerale nella chiesa parrocchiale di Campolongo, alle ore 15.30. Dopo la cerimonia Riccardo riposerà nel cimitero di San Giuseppe a Conegliano.