Tentato omicidio in appartamento: il ventiseienne si salverà

Arrivano notizie confortanti dalla cardiochirurgia dell'ospedale di Padova. Il ventiseienne attinto da una coltellata al petto in un appartamento di via Falloppio a Padova non è più in pericolo di vita. I medici che fin da subito l'hanno preso in cura, per ovvi motivi, sono cauti, ma il decorso post operatorio sta proseguendo senza problemi e il ragazzo dopo il dramma si salverà. Resta invece in carcere la ragazzina diciassettenne che per futili motivi l'ha colpito con un coltellaccio da cucina al termine di una lite dove potrebbe aver avuto un ruolo decisivo l'abuso di bevande alcoliche. Ora la giovane dovrà difendersi dall'accusa di tentato omicidio, con l'aggravante di essere già nota alle forze dell'ordine.

La bulla del centro

Il luglio scorso in concorso con altre coetanee, in Prato della Valle, non ha esitato a picchiare una studentessa e a rapinarla dei suoi effetti personali. Motivo del contendere sarebbero stati alcuni messaggi che la vittima aveva inviata al ragazzo "sbagliato". Di qui la vendetta, le botte e le umiliazioni. All'arrivo della polizia, nell'occasione, si è verificato il classico fuggi fuggi, ma grazie ad un'indagine serrata il nome della diciassettenne ora in carcere è finita sul registro degli indagati. Stiamo parlando di una giovane dall'infanzia difficile, abituata a vivere il mondo della strada, senza alcuna regola di vita, che vede la violenza e la prevaricazione tra i punti fermi del suo modo di agire.

Allarme bulli

Il fenomeno del bullismo sta attirando costantemente l'attenzione delle forze dell'ordine. Sono innumerevoli i casi di giovani fragili che diventano il bersaglio di bande di facinorosi che, facendo leva sul gruppo, pongono in essere rapine, umiliazioni e ogni tipo di violenza con la certezza di rimanere impuniti. A preoccupare è anche il fatto che nell'ultimo anno è venuto alla luce il fenomeno del bullismo al femminile con ragazze che si macchiano di reati e vedono nella violenza il modo più semplice e gratificante di liberarsi dalle frustrazioni interiori. Tra queste, appunto, risulta dalle indagini, anche la diciassettenne autrice del tentato omicidio di via Falloppio.