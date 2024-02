Asilo nido integrato non autorizzato, i Nas "chiudono" la scuola

I carabinieri del Nas di Padova ieri 6 febbraio hanno effettuato un sopralluogo in una struttura scolastica per neonati e le sorprese non sono mancate. Ebbene, il sindaco di Piove di Sacco Lucia Pizzo a seguito dell’ispezione del Nucleo Antisofisticazione e Sanità patavino in una scuola d’infanzia paritaria del comune della Saccisica, ha ordinato la sospensione immediata dell’attività non autorizzata di “asilo nido integrato”, sia della sezione “pesciolini” per i bambini di età compresa tra i 12 e 24 mesi che della sezione “primavera” per i bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi con il ripristino dei requisiti impiantistico strutturali e della capienza ricettiva.

Le motivazioni

Il provvedimento si è reso necessario a seguito dei sopralluoghi tecnici eseguiti unitamente a personale dall’Aulss 6 Euganea di Padova e della Polizia Locale di Piove di Sacco poiché è stato accertato l’esercizio di un nido integrato in assenza della dichiarazione di inizio attività all’interno di un’altra struttura già autorizzata, proponendo un’offerta educativa che non riunisce i requisiti funzionali, strutturali, impiantistici ed evidenziando carenti condizioni igieniche dei locali dormitorio e dei luoghi comuni. Al vaglio del Nas sanzioni amministrative ed ulteriori verifiche a carico dei gestori della struttura.