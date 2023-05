Ubriaco al volante finisce nella "rete" dei carabinieri: denuncia e ritiro della patente

Maxi servizio operato dai carabinieri a cavallo tra il 10 e l'11 maggio lungo le principali strade della Saccisica. All'attività hanno partecipato con più uomini e mezzi i militari dell'Arma della Compagnia di Piove di Sacco, con la preziosa collaborazione del Battaglione di Mestre. Durante i servizi sono stati effettuati sia posti di controllo che interventi di prevenzione contro il fenomeno dei reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Tale attività, proprio per garantire alla collettività un senso di sicurezza più elevato, verrà ripetuta quanto prima.

I dettagli

Tra Legnaro e Ponte San Nicolò sono stati controllati oltre 80 veicoli e identificate più di 120 persone, ispezionati 4 esercizi pubblici e 6 persone sottoposte ad obblighi. Nel corso del servizio, che ha avuto ottimi risultati di deterrenza, i militari hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Padova un trentunenne della provincia di Rovigo per guida in stato d'ebbrezza. L’uomo, fermato a bordo della sua autovettura sulla Strada dei Vivai a Sant’Angelo di Piove di Sacco e sottoposto a test alcolimetrico, è risultato positivo oltre i limiti consentiti per legge, con un tasso pari a 1,71 g./lt che gli è costato, tra l’altro, anche il ritiro della patente. Sanzionato e segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore, un 20enne di Codevigo trovato in possesso di 0,85 grammi di marijuana per uso personale. Elevate 4 contravvenzioni al codice della strada.