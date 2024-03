Furto nel parcheggio dell'ospedale, sotto gli occhi di un carabiniere

La sua sfortuna è stata quella di mettere a segno un furto sotto gli occhi di un militare. I carabinieri dell’Aliquota radiomobile di Piove di Sacco hanno arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale un cittadino italiano 44enne residente a Brugine. Nel pomeriggio di ieri 14 marzo un militare dell’Arma effettivo alla Compagnia di Piove di Sacco, mentre libero dal servizio si trovava all’interno del parcheggio dell’ospedale di Piove di Sacco, ha notato un uomo che con fare sospetto trafficava nel telone di un furgone di una ditta impegnata per un intervento urbanistico ed al momento

incustodito.

L'intuizione e l'arresto

Il carabiniere senza perdere di vista il sospettato, ha prontamente allertato la centrale operativa del 112 che ha inviato una pattuglia del radiomobile. I carabinieri, arrivati sul luogo della segnalazione, hanno fermato il 44enne, il quale nel frattempo aveva asportato una valigetta dal veicolo in sosta, che conteneva una pinzatrice del valore di 4mila euro. L’autore del reato è stato portato in caserma per gli accertamenti di rito. Successivamente è stato contattato il titolare della ditta, al quale ignaro del fatto, è stata riconsegnata la refurtiva. L’arrestato è stato accompagnato presso la sua abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.