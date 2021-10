Padova ha un nuovo questore: prende servizio Antonio Sbordone

Prende servizio da oggi, lunedì 25 ottobre, Antonio Sbordone, nuovo questore di Padova. Una lunga esperienza nella Digos di Napoli, che ha anche diretto per cinque anni, ha lasciato il posto di questore di Perugia per approdare alla città del Santo.

Il questore

«Per me essere a Padova rappresenta una grande soddisfazione – ha detto Sbordone – È una città bellissima e per noi poliziotti arrivare in questa questura è un traguardo. Approfondirò la situazione ma sicuramente il primo obiettivo è far proseguire la sintonia con la comunità, fare squadra con le altre istituzioni». Sbordone ha già incontrato i funzionari della Questura, il prefetto Raffaele Grassi e le organizzazioni sindacali mentre nel pomeriggio lo aspetta un incontro con il sindaco Sergio Giordani. In mattinata ha posato una corona di fiori sul monumento ai caduti della polizia di Stato in piazzetta Palatucci. I temi che si troverà ad affrontare sono diversi, primo fra tutti (come emerge dalla classifica del Sole24ore) è la droga. «Si tratta di un problema da affrontare su più fronti – ha sottolineato – Combattere il traffico, studiare il territorio per intervenire sullo spaccio che qui è fiorente ma bisogna fare di più anche sulla domanda. La droga è un mercato, illegale ma pur sempre un mercato, ed è la domanda a spingere l’offerta». Sulla criminalità organizzata le antenne del questore saranno sempre alte mentre il fenomeno della movida per Sbordone va affrontato evitando degenerazioni. La linea sulle manifestazioni No pass sarà la stessa di Isabella Fusiello che lo ha preceduto: il dialogo.