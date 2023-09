Droga e degrado nei parchi, bivacchi in stazione e locali con la musica alta

Prosegue senza sosta l'attività della Polizia locale della Federazione tesa a stroncare ogni forma di reato nei territori del Camposampierese. Numerosi gli interventi che sono stati eseguiti a cavallo tra il 20 e il 23 settembre. Le attività, disposte dal comandante Antonio Paolocci, hanno l'obiettivo di c0ntrastare il degrado e il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree pubbliche dei 10 comuni di competenza, ma anche quello di reprimere tutti quei comportamenti illeciti o le situazioni di degrado che non permettono la piena e sicura fruibilità degli spazi pubblici urbani come parchi, giardini e piazze.

Bivacco in stazione

A Camposampiero è stato scoperto un nuovo bivacco realizzato dietro l'ex scalo merci della stazione dei treni. La zona era già stata messa in sicurezza della società che gestisce l'area pochi mesi fa, ma questo non ha impedito che qualcuno si procurasse comunque un nuovo giaciglio di fortuna nascosto dietro al fabbricato abbandonato da anni.

Siringhe nell'area verde

A Santa Giustina in Colle, nell'area di ristoro attrezzata lungo la ciclovia Ostiglia mercoledì sera una pattuglia dell'unità operativa di sicurezza urbana ha notato un giovane sospetto. All'arrivo degli agenti il ragazzo ha cercato di allontanarsi ma è stato subito fermato e identificato. Notando il comportamento particolarmente nervoso del giovane, gli agenti hanno proceduto a una attenta ispezione dell'area che ha permesso di ritrovare così sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina e hashish, oltre a diverse siringhe abbandonate, alcune ancora sporche di sangue. Uno degli aghi era stato perfino pericolosamente conficcato tra le tavole di legno dell'area di ristoro. Dopo aver ripulito e messo in sicurezza l'area, la Polizia locale ha accompagnato il 23enne negli uffici del comando e sequestrato tutta la sostanza stupefacente ritrovata.

Controlli nei locali

Continuano anche i controlli della squadra di polizia amministrativa della Federazione. Dopo il sopralluogo delle scorse settimane al Tropicana Club, il disco bar di San Giorgio delle Pertiche assunto agli onori della cronaca per una rissa tra alcuni avventori e i gestori del locale, questa volta gli agenti si sono presentati alle porte di un esercizio pubblico di Piombino Dese. Concluso il sopralluogo, al titolare del bar è stata contestata la violazione delle norme vigenti in materia di impatto acustico per i locali pubblici, in quanto l'impianto di diffusione sonoro trovato in funzione all'interno dell'attività non era stato regolarmente autorizzato.

Il commento del comandante

Soddisfatto dei risultati conseguiti il comandante Antonio Paolocci: «Il ritrovamento delle droga e del bivacco in zone nascoste e poco frequentate implicano professionalità e grande conoscenza del territorio da parte dei nostri agenti. Sappiamo dove sono le zone dove possono trovarsi episodi di degrado o di marginalità e le monitoriamo costantemente, in modo da non avere zone franche sul nostro territorio. Il controllo amministrativo dei bar e dei pubblici esercizi vuole dare una risposta alle segnalazione di cittadini che lamentano schiamazzi o disturbo della quiete pubblica, specie nelle ore notturne, senza però un'atteggiamento puramente repressivo ma nell'ottica di trovare una pacifica convivenza tra il diritto di impresa delle attività economiche e il diritto al riposo e alla tranquillità della popolazione residente, attraverso il rispetto delle leggi e dei regolamenti».