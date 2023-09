Ladro seriale identificato dopo un'estate di razzie nei negozi

A Santa Giustina in Colle è stata un'estate di tensione sul fronte della sicurezza per via di svariati furti in abitazione che si sono consumati, ma anche in esercizi commerciali chiusi per le ferie d'agosto. Nel pomeriggio del 24 settembre, nel corso delle indagini partite in tempo reale dopo le scorribande nelle case di privati e nei negozi, i carabinieri della stazione di Camposampiero hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Padova a carico del presunto responsabile di parte dei furti. I giorni delicati sul fronte sicurezza a Santa Giustina in Colle risalgono al periodo tra il 24 e il 26 agosto.

La svolta

L'intestatario della perquisizione, un uomo di 44 anni di Cittadella, ma domiciliato proprio a Santa Giustina in Colle, già noto alle forze dell'ordine, quando ha visto i carabinieri alla porta, ha subito capito di essersi cacciato in un mare di guai. Nel corso della perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di molta della refurtiva ricercata. I fatti risalgono a quest’estate, nelle notti del 24, 25 e 26 agosto, quando le attività commerciali del centro di Santa Giustina in Colle sono state chiuse e sono state prese di mira da un ladro seriale. Forzate le porte di ingresso il malvivente si è infatti introdotto in una farmacia da dove ha portato via dei farmaci, poi in un’agenzia immobiliare dove ha asportato un condizionatore d’aria portatile, ha inoltre rubato dei ventilatori e delle prolunghe industriali, asportate queste presso un cantiere edile. Raccolte le testimonianze di alcuni residenti che avevano notato un’auto aggirarsi con fare sospetto nei luoghi dove sono stati perpetrati i furti, i carabinieri sono riusciti ad individuare il presunto responsabile a carico del quale l'autorità giudiziaria ha emesso il decreto di perquisizione. Tale provvedimento ha consentito di recuperare buona parte della refurtiva e vari arnesi da scasso. L’uomo dovrà rispondere all'autorità giudiziaria di furto aggravato continuato.