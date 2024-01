Allarme investimento sulla Padova-Bologna: traffico in tilt

Disagi enormi alla viabilità su rotaia nella tratta tra Padova e Bologna oggi 27 gennaio. L'allarme nella notte è stato dato dal macchinista del treno Vienna-Roma che ha segnalato un botto all'altezza della stazione di Sant'Elena. E' stato applicato in tempo reale il protocollo d'emergenza. Personale specializzato della polizia ferroviaria ha ispezionato un tratto di rotaia di tre chilometri, ma non è emerso alcun investimento. Solo in tarda mattinata si è capito che era stato investito un cane.

Disagi per la nebbia

Le operazioni di soccorso sono state ostacolate dalla nebbia che ha ridotto al minimo la visibilità. Contestualmente si sono verificati disagi alla viabilità su rotaia con una ventina di treni sia regionali che a lungo percorrenza che hanno accumulato ritardi superiori ai sessanta minuti. Inevitabili le lamentele tra coloro che sono stati costretti a rivedere la propria tabella di marcia dopo una settimana di lavoro.