Distruggono i bagni per disabili e immortalano lo scempio con i cellulari

Nel cuore dell'estate, per ammazzare la noia, non hanno trovato di meglio che distruggere i servizi sanitari in uso ai disabili all'interno dell'area verde "Ai laghetti" di Sant'Elena nella bassa padovana. L'episodio è avvenuto il 12 agosto. Il sindaco del paese, messo al corrente di quanto accaduto ha formalizzato regolare denuncia ai carabinieri. A distanza di poco più di un mese, oggi 25 settembre, tutti i responsabili degli atti vandalici sono stati identificati e denunciati. Sono quasi tutti minorenni a parte due maggiorenni.

Le indagini

Il sindaco stesso ha presentato la querela ai carabinieri di Solesino che attraverso l’acquisizione delle immagini delle telecamere lì presenti, hanno avviato le indagini alla ricerca dei responsabili. È così che, una moto con un segno distintivo particolare, catturata dagli occhi digitali, ha dato ai militari il primo tassello da cui partire. Ben presto una motocicletta corrispondente a quella rilevata dalle immagini è stata vista da uno dei carabinieri e, in caserma, il proprietario del mezzo ha ammesso di trovarsi lì quella sera raccontando quello che era successo. Un po’ per volta sono emersi i nomi dei ragazzi presenti e il ruolo che ognuno ha avuto nella brutta storia. Chi per divertimento ha materialmente distrutto i bagni, chi ha ripreso con il cellulare, chi, sebbene non abbia fatto nulla, non ha nemmeno impedito lo scempio. Identificati uno per uno, hanno ammesso le proprie responsabilità. I genitori, mortificati per il comportamento dei figli, si sono offerti di riparare al danno ripristinando i servizi danneggiati. I ragazzi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria di Rovigo e all’'autorità giudiziaria. per i minorenni di Venezia. Dovranno rispondere di danneggiamento e atti vandalici.