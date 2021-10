Tragico scontro tra quattro auto e un mezzo pesante sulla strada statale: morto un 28enne

Temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 16 “Adriatica” a causa di un incidente avvenuto intorno alle ore 7 di lunedì 4 ottobre al km 27, all’altezza di Monselice.

Incidente

Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro autovetture e una cisterna di spurgo. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e tre pattuglie della polizia stradale per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Decesso

Un tragico aggiornamento arriva a metà mattinata: è morto un 28enne di Cadoneghe, che era al volante della Fiat Panda coinvolta nell'incidente e che si è scontrata frontalmente con la cisterna per cause ancora in corso di accertamento. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione l'uomo è morto durante il trasporto in ospedale.