Omicidio di Vigonza, il sindaco Boscaro: «Inaccettabile, bisogna prendere i responsabili»

«È successo un fatto grave e inaccettabile»: è scuro in volto Gianmaria Boscaro, sindaco di Vigonza, mentre commenta quanto accaduto nella serata di ieri, sabato 16 settembre, con Marouen Ben Amer, 30enne di origini tunisine privo di permesso di soggiorno, ucciso a coltellate tra via Aldo Moro e via Bachelet.

Gianmaria Boscaro

Prosegue Boscaro: «Un cittadino extracomunitario è stato accoltellato più volte da uno o più connazionali. In quell'area era già iniziata la settimana scorsa un'operazione antidegrado che aveva portato all'arresto di uno spacciatore e allo sgombero di un edificio in cui si trovavano dei cittadini irregolari. Per noi la sicurezza della frazione di Busa di Vigonza è fondamentale, e continueremo con le operazioni antidegrado: non ci fermeremo certo per un episodio, per quanto grave. Abbiamo messo a disposizione degli inquirenti i filmati delle telecamere di videosorveglianza: in quella zona ci sono diverse telecamere in quanto monitoriamo anche un'isola ecologica lì presente. Gli inquirenti potranno visionare i filmati e individuare i colpevoli. Queste persone devono assolutamente essere assicurate alla giustizia e non possiamo tollerare che girino libere nel nostro territorio».