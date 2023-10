Spaccio, il Questore ordina la chiusura di un esercizio sul Borgomagno

Nel pomeriggio si sabato 21 ottobre è stato notificato, dal personale della Squadra Amministrativa della locale PAS, il provvedimento a firma del Questore della Provincia di Padova di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande al titolare di un negozio di kebab. Il locale è ubicato sul Cavalcavia Borgomagno.

«Alla base della decisione vi è la necessità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale venutasi a creare nel tempo, a causa di condotte illecite rilevate nei pressi ed all’interno del citato kebab», fanno sapere dalla Questura. Questo perché, anche nell'ultimo controllo avvenuto nella giornata del 19 ottobre, gli agenti della Squadra Mobile nei pressi dell'esercizio hanno denunciato due cittadini di origine nordafricana, tra cui un minorenne, che sono stati trovati all’interno del locale in possesso di 0,50gr di cocaina e di 26gr. di hashish. A seguito di ulteriori accertamenti, sempre nei pressi dell’ingresso al pubblico esercizio, sono stati altresì rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti altri. 25 grammi di hashish. E' stata quindi considerata la necessità di provvedere con urgenza alla chiusura temporanea dell’attività, per interrompere la complessiva situazione di illegalità e pericolo. La licenza del titolare dell’esercizio, cittadino di origine tunisina del ’88, è stata sospesa per 15 giorni.