Tocca un cavo dell'alta tensione e rimane folgorato

Grave infortunio sul lavoro martedì 17 ottobre. Un uomo di 43 anni, M.L. residente a Stanghella, mentre stava lavorando a Noventa Vicentina all'interno di un cantiere della ditta Agriman in via Agorà che gestisce un impianto biogas, per cause in corso di accertamento, avrebbe toccato con un braccio un cavo dell'alta tensione rimanendo folgorato. I soccorsi, allertati dai colleghi di lavoro, sono stati tempestivi e l'uomo è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito all'ospedale San Bortolo di Vicenza in prognosi riservata. Saranno decisivi i prossimi giorni per conoscerne i tempi e i margini di recupero.

Cosa è succeso

Sulla scena dell'ennesimo infortunio sul lavoro sono arrivati i tecnici dello Spisal per fare chiarezza sull'accaduto. C'è da capire se si sia trattato di un banale errore umano, o qualcosa non abbia funzionato. Della vicenda si stanno anche occupando i carabinieri della locale stazione di Noventa Vicentina. A Stanghella nel frattempo si vivono ore d'angoscia. L'operaio folgorato è molto apprezzato non solo per le sue qualità professionali, ma anche umane.