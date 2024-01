Tentato omicidio in via Falloppio, arrestata una 17enne: lite dopo una nottata passati nei locali

E' stata arrestata una 17enne per il tentato omicidio di un ragazzo, avvenuto questa mattina in via Falloppio. Dalle prime indagini sembra che i due abbiano litigato dopo aver passato la serata insieme a degli amici, una volta tornati a casa. I carabinieri erano intervenuti nell'appartamento vicino all’ospedale Civile, dove hanno trovato un giovane 26enne ferito, disteso a terra in casa. Una volta tamponata la ferita, in attesa dell’ambulanza arrivata pochissimi minuti dopo, hanno identificato gli altri tre ragazzi presenti in casa. Nel frattempo il 26enne è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale, dove è stato sottoposto ad urgente intervento chirurgico ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

I tre giovani

Sul posto i militari hanno identificato tre persone, un 21enne, proprietario dell’appartamento e due ragazze, di 17 e 18 anni. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che i quattro avessero trascorso la serata insieme tra locali, per poi concluderla in quell’appartamento, dove il proprietario aveva iniziato a cucinare qualcosa. Nel frattempo la vittima e la minorenne avrebbero iniziato a litigare animatamente, finché la ragazza avrebbe messo fine alla discussione afferrando un coltello da cucina e colpendo al petto il 26enne. La minore, già nota alle Forze dell’Ordine per piccoli precedenti, è stata tratta in arresto con l’accusa di tentato omicidio.