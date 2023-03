A scorrazzare sui Colli senza patente: sanzionato motociclista

L'arrivo della bella stagione coincide con l'utilizzo massiccio di moto. I carabinieri del comando provinciale di Padova, al fine di monitorare la sicurezza stradale e portare alla luce situazioni non in linea con il Codice della Strada, sabato 25 marzo hanno messo in atto un servizio di controllo che ha riguardato i territori di Teolo e Torreglia. Hanno preso parte all'attività i militari dell'Arma di Teolo, Bastia di Rovolon e del Norm di Abano Terme.

I risultati

Il servizio è stato concentrato proprio sul "popolo" dei motociclisti che nel fine settimana sono attirati dalle bellezze paesaggistiche dei Colli Euganei. Sono state controllate 32 e altrettanti amanti delle due ruote. Uno degli identificati è stato sanzionato perchè trovato alla guida senza patente. Questo genere di attività, anche su sollecitazione dei residenti dell'area dei Colli verrà ripetuto in maniera massiccia proprio a garantire la quiete della collettività, evitare gravi incidenti stradali e possibili comportamenti non a norma in un'area di forte richiamo turistico.