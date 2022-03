Bimbo in fuga da Kiev ricoverato in Oncoematologia Pediatrica: è il primo arrivo in ospedale a Padova

Il direttore generale Giuseppe Dal Ben l'aveva promesso, che si sarebbero messi a completa disposizione. E così è stato: dal pomeriggio di giovedì 3 marzo il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Padova ospita il primo bambino arrivato dall'Ucraina e bisognoso di cure.

Oncologia pediatrica

Si tratta di un bimbo di quattro anni malato di tumore, che - come riporta "Il Mattino di Padova" - era ricoverato all'ospedale di Kiev e che il 26 febbraio si è messo in viaggio insieme ai genitori e ai fratellini in direzione Belluno, dove abita la nonna. Il padre, medico, ha subito portato il piccolo all'Ospedale di Padova, dove è stato accolto e dove rimarrà per tutto il tempo necessario. Il bambino non sarà l'unico: la Pediatria ha infatti ricevuto altre chiamate con richieste di aiuto in tal senso, dando la propria massima disponibilità.