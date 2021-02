Premio Letterario Galileo 2021: ecco la cinquina finalista

Nella seconda fase una giuria popolare, formata da studenti di universitari provenienti da tutta Italia e dalle 10 scuole secondarie di secondo grado selezionate per la fase finale del Concorso Scuole, determinerà, nell’ambito della cinquina, l’opera da premiare in una cerimonia pubblica che si svolgerà il 14 maggio 2021 nell’ambito dell’edizione 2021 del Galileo Festival-Settimana della Scienza e Innovazione che si svolgerà dal 10 al 16 maggio 2021

Alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio, si è riunita in digitale con diretta online la Giuria scientifica che avrà il compito di premiare il vincitore del Premio Letterario Galileo 2021. Il Premio Galileo, giunto quest’anno alla quindicesima edizione, seleziona da oltre un decennio i migliori libri di divulgazione scientifica, pubblicati in Italia nel biennio precedente e si inserisce in un programma di diffusione della cultura scientifica che il Comune di Padova promuove da alcuni anni.

La giuria

La giuria era presieduta da Maria Chiara Carrozza, ex ministro, direttore scientifico Fondazione Don Gnocchi e professore ordinario di Bioingegneria industriale Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Le opere

Queste le opere che accederanno alla fase finale del Premio:

L'opera da premiare

Nella seconda fase una giuria popolare, formata da studenti di universitari provenienti da tutta Italia e dalle 10 scuole secondarie di secondo grado selezionate per la fase finale del Concorso Scuole, determinerà, nell’ambito della cinquina, l’opera da premiare in una cerimonia pubblica che si svolgerà il 14 maggio 2021 nell’ambito dell’edizione 2021 del Galileo Festival-Settimana della Scienza e Innovazione che si svolgerà dal 10 al 16 maggio 2021.

