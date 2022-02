Universerìe: al teatro Verdi di Padova torna la mini serie teatrale sulla vita all’università

Dopo l’edizione live da casa del 2020 che ha affollato le stanze di Zoom e lo stop imposto nel 2021 con le sale teatrali chiuse al pubblico, quest’anno il Teatro Stabile del Veneto torna a proporre il format che più di tutti ha saputo conquistare gli universitari di Padova: Universerìe, la mini serie teatrale sulla vita universitaria interamente scritta e interpretata dagli studenti di UniPd, torna dal vivo al Teatro Verdi di Padova per una nuova edizione.

Scarica il bando

Il progetto

Il progetto nato in collaborazione con la Compagnia teatrale Amor Vacui intende riprendere il percorso cominciato con Universeri?e (2016-2018) e proseguito con Universeri?e - New Generation (2019) rendendo protagoniste le vite degli universitari, le loro scelte, le loro indecisioni, le loro storie e portandole sul palco. Scritto e interpretato direttamente dagli studenti e dalle studentesse universitari Universerìe prevede un laboratorio di drammaturgia, uno di recitazione e uno dedicato ai social media. Si tratta di un format originale, ormai consolidato, che mescola finzione e realta? per produrre una miniserie teatrale che racconti la vita universitaria della citta? di Padova. La nuova serie sarà composta da quattro episodi di circa 30 minuti ciascuno, che andranno in scena al Teatro Maddalene di Padova nel mese di maggio, e da un finale di stagione che consisterà in un vero e proprio spettacolo comprendente tutti e quattro le puntate. Gli episodi saranno scritti e interpretati dai partecipanti al laboratorio, coordinati dalla Compagnia Amor Vacui.

A chi è rivolto

Il Bando è rivolto prevalentemente agli studenti universitari, ma anche a dottorandi assegnisti, specializzandi, ricercatori, professori, personale tecnico e amministrativo, collaboratori esterni, magnifici rettori, e a tutti coloro che, a vario titolo, abbiano un rapporto formalizzato con l’Università di Padova. Requisiti particolari (almeno uno tra questi): sentirsi parte della vita universitaria patavina, aver visto almeno una serie tv in modo compulsivo, avere o avere avuto durante la vita universitaria un rapporto di amicizia, una storia sentimentale, una scelta di vita non andata proprio come ci si aspettava. Le iscrizioni sono aperte fino al 3 marzo.

Foto articolo da comunicato stampa.