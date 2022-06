Zanzare: interventi anti-larvali a Montegrotto Terme

Prosegue con interventi mensili il programma di interventi anti-zanzare definito dal Comune di Montegrotto Terme con l’Ulss 6 Euganea. Gli interventi larvicidi programmati sono previsti in tutti i 4865 tombini stradali, uno è stato effettuato a maggio, un altro la scorsa settimane e altri sono in programma, mensilmente, sino a ottobre.

Uova

E' accertato che la zanzara tigre depone le uova (fino a 300 - 400 per insetto) in piccoli contenitori che periodicamente si riempiono di acqua (come, ad esempio, le caditoie a seguito di precipitazioni meteorologiche), e che nel giro di pochi giorni da queste si sviluppano le larve e successivamente gli insetti adulti. La lotta integrata si basa sull’eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenire la loro creazione, sull’applicazione di metodi larvicidi: gli interventi antilarvali, l’eliminazione dei ristagni di acqua e la prevenzione della loro formazione, producono risultati duraturi nel medio e lungo periodo.

Programma

Il programma adottato a Montegrotto Terme prevede e ha già eseguito a maggio e la scorsa settimana la disinfestazione antilarvale delle zanzare lungo le strade, parcheggi e aree pubbliche sui pozzetti con caditoia e bocca di lupo, con l’impiego di prodotto contente Bacillus thingiensis var israelensis e Bacillus Sphaericus (larvicida biologico).

Intervento

L’intervento proseguirà a luglio, agosto, settembre e ottobre con trattamento antilarvale dsia lungo le strade, parcheggi e aree pubbliche sui pozzetti con caditoia e bocca di lupo mediante l’impiego di prodotto contenente Igr (inibitore della crescita delle larve). La ditta incaricata è la Rentokil Initial SpaIn ufficio tecnico ci sono ancora a disposizione dei cittadini pastiglie antilarvali da utilizzare nelle caditoie delle case private. Possono essere ritirate durante l'orario di apertura al pubblico, presso l'ufficio tecnico, fino ad esaurimento scorte. Per l’utilizzo si dovrà seguire scrupolosamente quanto riportato nell’etichetta del prodotto. Per disposizione dell’Ulss 6 Euganea, i trattamenti adulticidi possono essere usati solo ed esclusivamente in situazioni di emergenza e nei modi e nei tempi concordati con l’Ulss. Il trattamento antilarvale è l’unico a disposizione del Comune. «Oltre a quanto messo in campo dell’amministrazione - esorta il sindaco Riccardo Mortandello- è importante che i proprietari di aree verdi e terreni incolti e gli amministratori di condominio effettuino una costante manutenzione necessaria per garantire decoro, salubrità, sicurezza e per non incorre nelle sa nzioni previste dalle ordinanze comunali».