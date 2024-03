Nuovo polo logistico a Maserà, i Comitati: «Si distrugge il territorio per un obolo»

E' prevista per sabato prossimo la mobilitazione contro l'ennesimo nuovo progetto di un polo logistico che dovrebbe sorgerà nell'area artigianale di Maserà. Non è ancora chiaro chi sia la società che ha intenzione di investire una ventina di milioni di euro ma si sa che nelle intenzioni dell'investitore c'è la volontà di costruire un nuovo capannone di almeno 42mila quadrati e alto circa 15 metri. Il tutto comporterebbe, oltre a un ulteriore consumo di suolo anche l'aumento del traffico di mezzi nell'area. Molti cittadini per questo si sono organizzati in un comitato e hanno dato vita al comitato Via Belzoni che per sabato prossimo, 16 marzo, ha deciso di promuovere un sit in contro questo progetto. Ambientalisti di tutta la zona hanno deciso di supportare questa battaglia, che chiaramente non riguarda solo i residenti di Maserà ma che coinvolge anche chi non risiede nel comune, preoccupati per ambiente e salute.

Quello su cui si dovrebbe edificare è terreno agricolo, aspetto che ha accresciuto il malcontento in tanti cittadini anche se il sindaco, Gabriele Volponi, non sembra volere dar ascolto a chi protesta e anzi difende la scelta dell'amministrazione comunale che è invece assolutamente favorevole a questo investimento. «Con 11.000 capannoni vuoti in Veneto, l’operazione sarebbe chiaramente uno spreco irrazionale di suolo», evidenziano dal comitato. «A livello più ampio siamo di fronte all’ennesimo tentativo di invasione di contesti rurali da parte della logistica, favorita dalla debolezza di amministrazioni che non tengono all’identità del proprio territorio e accettano di farlo diventare un magazzino per estranei, ingolositi da un obolo senza alcun reale beneficio sociale».