Aumentano i posti per l'asilo comunale

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relativo al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione è stata ammessa a finanziamento l’opera di Ampliamento Asilo Nido M. Da Cles il cui costo complessivo di 425 mila euro che trova copertura per 288 mila euro dal finanziamento europeo (Next Generation EU), i restanti 137 mila euro saranno presi in carico dal comune. «In un momento di crisi della natalità riteniamo essenziale come amministrazione – spiega il sindaco Filippo Giacinti - rafforzare la politica per le famiglie per consentire ai neo genitori di conciliare i tempi della famiglia con quelli del lavoro. Oltre agli sgravi economici che il comune ha confermato anche per l’anno scolastico 2023/2024 ci stiamo operando per aumentare la capacità del nido comunale per rispondere a tutte le richieste dei cittadini».

La prima settimana di ottobre l’ufficio tecnico del comune e la ditta appaltatrice hanno presentato alle famiglie degli iscritti all’asilo nido M. Da Cles il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della struttura comunale. I lavori prevedono un ampliamento di circa 140 mq, sviluppato nella parte nord dell’edificio che include la realizzazione di una nuova sezione composta da uno spazio ludico, dormitorio e servizi, permettendo così l’aumento di posti disponibili da 52 a 60. «Siamo molto soddisfatti del progetto che sta per prendere il via grazie al finanziamento del Pnrr – comunica Anna Franco, assessore con delega ai bandi pubblici regionali ed europei e Pnrr – l’ampliamento della scuola garantirà più posti per i nostri piccolissimi cittadini, nell’intento di garantire al maggior numero di genitori possibile di riprendere a lavorare dopo l'arrivo di un figlio».