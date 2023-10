Albignasego, riparte il trasporto scolastico più ecologico che c'è

Sono aperte le iscrizioni al progetto “Piedibus” per la scuola primaria di primo grado del comune di Albignasego: il trasporto super ecologico per giovani cittadini e famiglie che devono raggiungere le sedi scolastiche quotidianamente. Un servizio ormai consolidato nel comune di Albignasego, garantito per tutto il periodo scolastico grazie alla disponibilità di adulti volontari che, ogni mattina, accompagnano gruppi di bambini che partono dai diversi punti di ritrovo, segnalati con dei cartelli stradali fatti su misura, per raggiungere la sede scolastica. «Aumentano ogni anno le adesioni al progetto piedibus – ci racconta Marco Mazzucato assessore all’istruzione – perché i benefici del progetto sono molteplici, diminuisce il traffico in prossimità degli istituti scolastici, i bambini hanno una sana occasione di integrazione prima di entrare nelle aule e non ultima la sostenibilità ambientale dell’iniziativa».

Le iscrizioni sono aperte agli alunni frequentanti la scuola primaria di primo grado degli 8 plessi del comune. Le linee piedibus, già attive dall’inizio dell’anno, sono al momento in totale 11: cinque per la scuola Falcone e Borsellino a Sant’Agostino, tre per la Gianni Rodari dei Ferri, una che va verso la scuola Bonetto di San Lorenzo, una per la Raggio di Sole di Mandriola, uno il percorso verso la scuola Aldo Moro di San Giacomo. A seguito della raccolta delle adesioni e delle richieste specifiche si aggiungeranno altri percorsi per rendere il servizio più efficiente possibile. «Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’Istituto Comprensivo di Albignasego, il comitato dei genitori e gli insegnanti – ci tiene a precisare il Sindaco Filippo Giacinti – una pratica sana di socializzazione dalla quale tutta la comunità trae beneficio, diminuisce l’inquinamento e il traffico veicolare nell’ora di punta per tutti i lavoratori». Il comune mette a disposizione degli iscritti adulti accompagnatori e bambini gilet ad alta visibilità, mantelline per la pioggia capaci di coprire anche gli zaini in caso di mal tempo.