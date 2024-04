Ambiente, digitalizzazione e cultura: i comuni gemellati di Friburgo e Padova si confrontano

Friburgo e Padova sono gemellati da ben 57 anni, e le due città sviluppano numerose iniziative di collaborazione sia in ambito culturale che in altri settori. Nei giorni scorsi, una delegazione della città tedesca è stata ospite della nostra città, con un programma di incontri e visite particolarmente articolato, durante il quale è stata seguita dall’assessora Francesca Benciolini che tra le proprie deleghe ha anche quella riferita ai gemellaggi.

La delegazione tedesca era composta dal vicesindaco Ulrich von Kirchbach (con delega a cultura, affari sociali, migrazioni e integrazione, politiche abitative,) dall’assessora Christine Buchheit (con delega ad ambiente, gestione rifiuti, giovani e istruzione), dal capo dell’ufficio internazionale Anke Wiedemann, dalla direttrice dei musei municipali Jutta Götzmanne e dal direttore dei servizi digitali cittadini Thomas Wiesler. L’assessora Francesca Benciolini ha evidenziato: «Il gemellaggio di Padova con Friburgo compie 57 anni, è un gemellaggio che ha sempre avuto un particolare focus sulla cultura come ha confermato il bellissimo concerto di giovedì sera. In questo incontro abbiamo voluto aggiungere alle attività culturali rese possibili dalla collaborazione tra i cori, anche un momento di lavoro tra le due amministrazioni, individuando i temi comuni su cui confrontarci per una collaborazione che faccia nascere idee e progetti comuni. Penso che mai come in questo momento l'Europa dei popoli e delle città debba dimostrare che la pace si costruisce con l'incontro, la conoscenza reciproca, la solidarietà».

Due i momenti di lavoro più significativi: l’incontro plenario sui temi delle politiche ambientali, digitalizzazione dei servizi e sulle politiche culturali che si è tenuto in Sala Giunta a Palazzo Moroni al quale, per il Comune di Padova, hanno partecipato oltre all’assessora Francesca Benciolini anche gli assessori Margherita Cera e Andrea Ragona, affiancati da Tiziana Grossele dell’Ufficio Progetti comunitari, che ha coordinato i lavori, e dai dirigenti Federica Franzoso, caposettore cultura e turismo, Laura Salvatore, caposettore ambiente, Alberto Coro’, caposettore servizi informatici e telematici ePietro Fontolan anch’egli del settore servizi informatici e telematici. Al tavolo di lavoro ha partecipato anche Andrea Galeota, responsabile del servizio promozione e progetti di sviluppo del territorio della Camera di Commercio di Padova. La delegazione ha poi visitato il SID- Scuola Italiana di Design, il Galileo Visionary District e l’acceleratore d’impresa Le Village Padova che è parte del network di strutture simili realizzato da Credit Agricole. Non è mancato un appuntamento dedicato alla musica con il concerto dedicato ai 200 anni di Anton Bruckner nella chiesa di san Francesco a Padova tenuto dalla John Sheppard Ensemble di Friburgo con la partecipazione della Cappella Musicale del Santo. Il soggiorno di tre giorni si è chiuso con un incontro istituzionale con il sindaco Sergio Giordani e l’assessora Francesca Benciolini, nel corso del quale sono stati sottolineati i risultati della cooperazione tra le due città in questi anni e rafforzati i legami in vista di future e ancora più significative collaborazioni.