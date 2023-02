Approvato il bilancio di previsione provinciale. Investimenti da 35 milioni di euro

L’assemblea dei sindaci ha dato parere positivo con l’unanimità dei 71 sindaci (o delegati) presenti ieri 2 febbraio – e che rappresentano l'84,88% della popolazione provinciale - al Bilancio di Previsione Provinciale 2023 -2025 che era stato approvato assieme al DUP dal Consiglio Provinciale lo scorso 24 gennaio. Ora il documento sarà votato nella seduta del Consiglio Provinciale di oggi 3 febbraio per la definitiva approvazione. Nel Bilancio di Previsione 2023 saranno investiti complessivamente quasi 35 milioni di euro, che si sommano ai cantieri che saranno aperti nell’anno in corso finanziati negli anni precedenti” il commento del Consigliere provinciale con delega al Bilancio Luigi Bisato.

Giordani

Il presidente della Provincia Sergio Giordani commenta: «Il lavoro della Provincia non ha mai rallentato, ma adesso con il parere positivo dell’assemblea dei sindaci e l’approvazione in Consiglio provinciale, entriamo nella completa operatività. Le competenze della Provincia sono numerose e importanti, dalla viabilità alla scuola, fino al trasporto pubblico e all’ambiente e il bilancio che andiamo ad approvare prevede importanti investimenti e progetti in questi settori. Ma soprattutto dobbiamo lavorare assieme per superare le difficoltà e far crescere tutti i Comuni del territorio provinciale. Se prendiamo la Provincia nel suo complesso, sia in termini di numero di abitanti che di attività economiche sia industriali che commerciali, dislocate sul territorio, vediamo che le potenzialità sono grandissime. Si tratta di fare squadra assieme, mettendo al centro della nostra attività prima di ogni altra cosa le necessità dei cittadini e delle imprese della nostra Provincia. La squadra di consiglieri che ho a fianco è una garanzia in questo senso. Rappresenta una vera soddisfazione il voto unanime dei 71 Comuni presenti, ma anche uno sprone a fare tutto il possibile per spendere al meglio le risorse a disposizione, grazie ad investimenti diretti e contributi Pnrr dallo Stato, per migliorare ed efficientare le strade provinciali, gli edifici scolastici delle scuole superiori e le piste ciclabili provinciali».