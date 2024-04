Autonomia, la Lega in piazza con 250 gazebo

In vista dell’approdo in Aula dell’Autonomia il 29 aprile, il weekend del 13 e del 14 aprile saranno aperti ben 250 gazebo della Lega in altrettante piazze del Veneto. «Un’iniziativa per conoscere da vicino questa riforma tanto attesa e voluta dai veneti, con illustrazioni e infografiche che mostrano le proiezioni dei futuri risultati», ha spiegato Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta e presidente della bicamerale per l’attuazione del Federalismo fiscale.

Stefani ha annunciato una mobilitazione come non si vedeva da molto tempo. Questo mentre il presidente della Regione, Luca Zaia, spinge affinché la trattativa vada andare oltre le 9 materie che non richiedono i Lep: «Partiamo con nove materie ma subito il confronto per le altre quattordici», ha detto a inizio settimana Zaia.

Intanto sempre sul tema dell'autonomia, è scoppiato un altro caso. Dal 1 marzo 2022 le nuove tessere sanitarie in distribuzione nel Veneto non hanno più il Leone di San Marco. Questo perché con un decreto ha cancellato dalle tessere sanitarie tutti i simboli e i nomi delle Regioni, che pure sono l’ente che gestiscono il servizio sanitario. Sulle tessere, ora, compare solo il Tricolore italiano e la bandiera stellata dell’Unione Europea. Cancellate, di fatto, le regioni. Per questo il consigliere regionale Luciano Sandonà ha contestato la scelta ministeriale, che a suo parere è chiaramente politica e non tecnica e, sempre secondo il consigliere.«Lo Stato si muove contro l’Autonomia regionale prevista dalla Costituzione», è l'accusa di Sandonà.