Vendita Pp1, Canella: «La chiusura di questa vicenda qualifica l'azione di questa consiliatura»

E' stato un giorno di grande soddisfazione per la Provincia di Padova e per tutta la città e il territorio. La vendita dell'area "PP1" rappresenta il coronamento di un lungo percorso che ha visto coinvolto l’Ente fin dal 2007 (anno di acquisizione dell’area) sotto la presidenza di Vittorio Casarin. «Questo evento segna una svolta positiva per la zona, che non sarà più uno strappo nel tessuto urbano. Il merito di questo risultato va senza dubbio ai tecnici della Provincia, che con il loro costante impegno hanno aperto la strada all'attuazione di un ambizioso progetto di riqualificazione urbana» commenta il Vicepresidente della Provincia di Padova, con delega al Patrimonio, Urbanistica e Pianificazione territoriale, Daniele Canella.

L'investimento dei privati

«L'investimento di un fondo immobiliare per la costruzione di uno studentato è un segnale di fiducia nel potenziale di crescita e sviluppo della città e del territorio; Insieme alla parte residenziale, contribuirà a creare un polo attrattivo per nuovi residenti, negozi e attività - prosegue Canella - .Questa conclusione è il frutto di un intenso lavoro svolto in particolare nell'ultimo anno, dimostrando come la collaborazione tra la Provincia e tutti gli altri attori coinvolti porti a risultati concreti. Si è lavorato con l'ottica di voler dare un futuro all'area e cambiare il volto di quella bellissima parte della città di Padova, situata a due passi dalla Cappella degli Scrovegni. La chiusura di questa vicenda qualifica l'azione amministrativa di questa consiliatura, la sua volontà di creare un ambiente migliore per i cittadini e per il territorio nel suo complesso, e consente di guardare con ottimismo al futuro di questa zona».