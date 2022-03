Caro energia, Caon: «Prezzi raddoppiati in una settimana, bisogna agire subito»

«Dopo l’energia è la volta di benzina, gasolio e metano. Prezzi impazziti, listini delle pompe che si aggiornano più volte al giorno. Non c’è scenario internazionale che giustifichi una simile situazione. Occorre fare qualcosa, altrimenti ne risentirà l’intera economia». È quanto dichiara Roberto Caon, parlamentare di Forza Italia.

Gli aumenti

«Sono gli stessi addetti ai lavori — specifica Caon — penso alle associazioni di categoria, a lamentare prezzi aumentati a sproposito alla fonte. È vero che gran parte del metano arriva dalla Russia, ma è anche vero che si tratta di approvvigionamenti quadrimestrali e che i prezzi sono stati trattati mesi fa. Impossibile, dunque, vedere ripercussioni del genere in così poco tempo. Vedere raddoppiare i prezzi nell’arco di poco più di una settimana grida vendetta. E lo stesso si può dire per quanto riguarda la benzina: non c’è nessuna ragione di vedere aumenti fino al 5% su base settimanale e addirittura oltre il 20% in un mese. Sono un imprenditore, credo nel libero mercato, ma credo anche che l’economia vada tutelata da distorsioni di questo tipo. Se gli aumenti continuano indiscriminati, molte aziende, alcune delle quali si sono appena riprese dall’emergenza Covid, rischiano di dover sospendere la produzione. Per non parlare della perdita del potere d’acquisto da parte delle famiglie già stremate dalle bollette. Lo Stato, se c’è - e dalle accise purtroppo ce ne accorgiamo - batta un colpo».