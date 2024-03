Per progettare la nuova piazza il sindaco si rivolge all'Università e poi fa sceglere ai cittadini

L’Amministrazione Comunale di Carmignano di Brenta si sta impegnando alla progettazione di riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici di via Marconi, fulcro principale della socialità e del commercio del paese. Nei mesi scorsi è stato affidato un workshop agli studenti del dipartimento di architettura degli Studi di Bologna assistiti dai loro docenti, il Prof. Gino Malacarne e l’Architetto Giovanni Furlan. Il workshop di progettazione ha promosso una riflessione sull’utilizzo degli spazi e di alcuni edifici pubblici del centro urbano, oltre ad essere un progetto partecipato che assume una funzione didattica e un ruolo significativo rispetto alla strategia di comunicazione del Comune di Carmignano di Brenta. Il laboratorio universitario, della durata di 5 giorni, si è rivolto agli studenti del IV e V anno del Corso di Laurea in Architettura che hanno elaborato a gruppi di due o tre persone una proposta progettuale relativa alla sistemazione degli spazi e di alcuni edifici pubblici del centro urbano. In seguito al sopralluogo avvenuto con gli amministratori e i tecnici del Comune di Carmignano di Brenta, gli studenti hanno elaborato cinque progetti di ricerca dell’area di interesse. In queste settimane è stata allestita in Sala Mostre in Ala ovest del Municipio di Carmignano di Brenta una mostra in cui sono esposte le cinque proposte che sono stati presentati alla cittadinanza tutta lo scorso 5 marzo 2024.

Il Sindaco di Carmignano di Brenta Eric Pasqualon afferma “questi cinque progetti di ricerca rappresentano un punto di partenza per il confronto e la condivisione delle idee su questo progetto. La nostra volontà vuole essere quella di coinvolgere tutti i cittadini per progettare assieme la nuova piazza”. Infatti, nelle prossime settimane l’Amministrazione Comunale presenterà le proposte progettate dagli studenti di architettura in incontri specifici con le attività commerciali, le categorie economiche, i professionisti carmignanesi, le minoranze consiliari, le associazioni locali, l’istituzione scolastica, l’Unità Pastorale Carmignano-Camazzole e le consulte comunali alla viabilità/lavori pubblici e sicurezza. Il Sindaco Pasqualon sottolinea “questo inizio dell’iter di progettazione della riqualificazione del centro di Carmignano di Brenta vuole essere condiviso e partecipato con la cittadinanza tutta con l’obiettivo di dare una nuova immagine al paese che rispecchia tutte le esigenze di sicurezza e socialità di Piazza Marconi. Il progetto rientra nel piano triennale delle opere pubbliche e sarà attuato in vari stralci che terranno conto delle priorità d’intervento e delle disponibilità di bilancio”. Il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Andrea Bombonati dichiara “Desidero sottolineare l'importanza del progetto del nostro nuovo centro per la nostra comunità. Questa iniziativa non solo migliorerà l'aspetto estetico del nostro territorio, ma anche la qualità della vita dei nostri cittadini, offrendo spazi pubblici più accoglienti e funzionali. Sono fiducioso che, attraverso una collaborazione attiva tra istituzioni, professionisti e cittadini e tutte le categorie coinvolte potremo realizzare un progetto che rispecchi le esigenze e le aspirazioni del nostro paese.