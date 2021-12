Elezioni provinciali, eletti i 16 nuovi consiglieri. Il leghista Canella verso la vicepresidenza

Sono stati eletti ieri in tarda serata i 16 nuovi consiglieri provinciali. A votare sindaci e i consiglieri comunali di tutti i comuni della provincia. L'affluenza è stata del 69,7% e hanno votato in 963 su 1381 che avevano diritto al voto. I nuovi consiglieri eletti ieri sono: Vincenzo Gottardo per l'Udc, Cristian Bottaro e Daniela Bordin per Forza Italia, Vera Sodero, Elisabetta Volpito, Daniele Canella, Marco Schiesaro e Nicola Pettenuzzo della Lega, Federico Barbierato, Anna Barzon, Luigi Bisato, Stefano Aguiari Stoppa e Katia Maccarone del Pd, Fabio Miotti, Monica Cesaro e Paola Berto di Fratelli d'Italia. Tranne Gottardo, Bisato e Miotti, sono tutti al primo incarico in Provincia. Ora il presidente della Provincia Fabio Bui potrà nominare due vicepresidenti. Il vicario sarà Vincenzo Gottardo, che già ricopre questo ruolo, mentre l'altro sarà il più votato dei consiglieri. A prendere più voti (154) è stato proprio Gottardo, ma Daniele Canella Lega, che ne ha presi 153 ha un totale calcolato in base al peso dei voti (quello di un consigliere comunale di Padova vale venti volte quello dei comuni più piccoli) di 13442. E' lui quindi ad aver “sbancato”, superando l'altro leghista Marco Schiesaro (9425) e vincendo la battaglia tutta interna al Carroccio per la vicepresidenza. Ultima Vera Sodero con 10 voti totali e un valore ponderato di 939.