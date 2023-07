Quasi 400 i colloqui dedicati ai genitori nello "Spazio di Ascolto" promosso dal Comune

Un dato in crescita, che fa intendere come questo servizio sia stato ben accolto. Sono statti infatti 398 i colloqui, per un totale di 324 ore, nell’anno scolastico che si è chiuso lo scorso 30 giugno: dati che fotografano l’attività delle psicologhe impegnate nello Spazio di Ascolto promosso dal Comune di Albignasego. Un prezioso servizio di consulenza psicopedagogica dedicato ai genitori e agli insegnati dei bambini dai 2 ai 6 anni residenti nel territorio comunale.

Il numero di accessi è quindi in crescita: nell’anno scolastico precedente i colloqui erano stati 375. Importante sottolineare che è un servizio pensato per essere accessibile. Il primo colloquio è infatti gratuito, per i colloqui successivi il costo è di soli 12 euro. «Una proposta preziosa che risulta particolarmente apprezzata e che abbiamo già deciso di confermare anche per il prossimo anno scolastico», spiega il Sindaco Filippo Giacinti.

Rivolgendosi allo spazio di ascolto il genitore può parlare di sé e dei suoi bisogni, comprendere i comportamenti del bambino e, di fronte a delle difficoltà nel suo percorso di crescita, può individuare, grazie all’aiuto di una psicologa, delle soluzioni educative proprie. «Il servizio – sottolinea Anna Franco, assessore alle Politiche Sociali – si è rivelato molto utile per creare quel clima di ascolto senza pregiudizio di cui i genitori hanno bisogno per gestire alcune tappe fondamentali di crescita dei figli e salvaguardare la relazione con loro». Dalle difficoltà nell’affrontare le tappe evolutive alla richiesta di consigli legati al tema del sonno o dell’alimentazione, dai problemi dovuti a crisi coniugali fino a situazioni più complesse di disagio psicologico non riconosciuto di un genitore: queste solo alcune delle situazioni oggetto della consulenza offerta dalle due specialiste grazie al servizio messo a disposizione dal Comune e dalle Scuole dell’infanzia del territorio.