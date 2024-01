Giacinti promette di non aumentare le tasse per i prossimi tre anni: «Intoccabili fino al 2026»

Nessun aumento della tassazione nei prossimi tre anni: confermato nel bilancio triennale quanto annunciato nel documento unico di programmazione 2024/2026 del Comune di Albignasego. «Lo scenario che si prospetta per il 2024 prevede ancora diverse criticità - spiega il sindaco Filippo Giacinti - in relazione all’aumento dell’inflazione e all’incremento dei prezzi delle materie prime e dei carburanti, spese che hanno già messo a dura prova i bilanci familiari dei cittadini. Per questo motivo l’aumento della tassazione non è mai stata un’opzione che abbiamo preso in considerazione, anche se il comune risente, come le famiglie, di importanti incrementi delle proprie spese, in particolare energetiche».

I numeri

«Sono confermati i tributi comunali nelle stesse misure del 2023 anzi, relativamente all’addizionale comunale all’Irpef, per andare incontro alle fasce più deboli dei contribuenti è previsto l’innalzamento della fascia di esenzione da 12.533 euro a 12.670, coinvolgendo così oltre 5000 cittadini. - Spiega Marco Mazzucato, assessore al Bilancio – Le politiche di oculato utilizzo delle risorse portate avanti dall’Amministrazione in questi anni ci consente di affrontare la difficile congiuntura nazionale e internazionale senza ricadute negative sulla popolazione». E’ stata confermata la prosecuzione della politica volta alla lotta all’evasione fiscale, con una previsione di entrata di circa 500 mila euro per ciascun anno del triennio (2024, 2025 e 2026).

La lotta all'evasione

«Quello della lotta all’evasione tributaria – prosegue Mazzucato – è un tema a noi particolarmente caro, da sempre siamo impegnati nella lotta per la giustizia sociale, che ci consente di recuperare somme importanti da destinare alla risposta di parte delle esigenze della popolazione in tema di miglioramenti dei servizi e delle infrastrutture».

Il sindaco

Sul versante della spesa corrente si evidenzia che la spesa del personale aumenterà del 6,51% per l’assunzione di uno Specialista Amministrativo, di due Istruttori Amministrativi nonché per l’espletamento di una procedura di progressione verticale, ma la stessa complessivamente rappresenta il 17,70% della spesa corrente, ampiamente al di sotto del livello di virtuosità posto al 27% per Enti delle stesse dimensioni. L’incidenza percentuale degli interessi sui mutui è di 329.000 euro a cui deve essere depurato il contributo di 61 mila euro in conto interessi ottenuto con il mutuo concesso dal Credito Sportivo per l’ampliamento della palestra della Scuola Primaria “Raggio di Sole” di Mandriola. «Questi dati ci collocano ben al di sotto della media nazionale, – conclude il sindaco – con un indebitamento pro-capite dei cittadini di Albignasego di € 325,29 rispetto una media nazionale superiore ad € 1.800. Tutto questo è stato reso possibile dalle politiche virtuose degli ultimi anni: grazie a questo risultato, oggi abbiamo potuto far fronte agli aumenti del costo dei servizi per non farli pesare troppo sulle famiglie, permettendo quindi di garantire e aumentare l’alto standard qualitativo per tutti i servizi erogati senza aumentare tasse e tariffe».