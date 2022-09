La prima di Giordani in Provincia: «Fuori i partiti da questa sala. Lavoreremo meglio»

«Abbiamo bisogno di lavorare assieme». E' stata la prima dichiarazione di Sergio Giordani da neo presidente della Provincia di Padova. Dopo l'elezione di sabato, oggi 12 settembre ha incontrato i consiglieri provinciali per affrontare i temi più urgenti. «La Provincia sarà la casa dei comuni, di tutti, bisogna avere una visione complessiva del territorio perché tutti i servizi e le realtà sono connesse e non è certo mia intenzione amministrare con un concetto Padova-centrico. Ho accettato di candidarmi – ha detto Sergio Giordani – perché il ruolo unico possa essere funzionale per realizzare progetti ambiziosi e lungimiranti per il territorio. Padova dovrebbe diventare un’opportunità e un traino per tutta la provincia ad esempio a partire dalla valorizzazione turistica del nostro territorio che ha gioielli da valorizzare in tutto il territorio provinciale. Sono abituato a lavorare in squadra, al di là delle appartenenze politiche e sono certo che con la collaborazione di tutti i consiglieri provinciali potremo proseguire nell’importante lavoro che sta realizzando l’Amministrazione Provinciale in tutti gli ambiti di competenza, la viabilità, l’edilizia scolastica, il Trasporto Pubblico Locale, l’urbanistica, l’ambiente, il patrimonio e lo sviluppo economico. Tra non molto affiderò le deleghe, ma l’obiettivo principale è quello di realizzare concretamente i progetti per offrire le migliori opportunità per il nostro territorio». La riunione si è svolta in un clima sereno e costruttivo e sono state prospettate molte questioni urgenti che saranno affrontate dal Consiglio Provinciale. Assenti giustificati soltanto Fabio Miotti, Cristian Bottaro e Anna Barzon.