Giordani: «Presto assumeremo personale. La Provincia ha bisogno di un presidente eletto»

«Sono fortunato, perché da sindaco purtroppo ho poc tempo per occuparmi della Provincia, ma tutti i consiglieri delegati stanno facendo un ottimo lavoro. Spero infatti che sia fatta una riforma, perchè è giusto che il presidente sia eletto dai cittadini. E' un ruolo importante e con deleghe di peso, quindi è giusto che ci sia una figura che si occupi 24 ore su 24 dell'ente. Il mio predecessore ha dovuto lavorare con pche risorse, ma adesso le abbiamo e quindi possiamo portare avanti i progetti. Per farlo però servono dirigenti e noi stiamo lavorando per assumerli, perché noi poi ci prendiamo i meriti, ma sono loro a lavorare sul serio». Sergio Giordani, stavolta in veste di presidente della Provincia, ha fatto oggi 22 dicembre un bilanco dei primi mesi di attività. Scuole, trasporto pubblico, strade, sicurezza e cultura, sono i settori in cui sono già pronti investimenti, così come sul personale. Sono pronti sei bandi e già 700 partecipanti per rimpolpare le risorse umane della Provincia. Affianco a lui oggi i vice Canella e Gottardo e i consiglieri provinciali con delega, Marco Schiesaro e Nicola Pettenuzzo.