Lavoro e carcere, i giovani avvocati di Aiga: «Opportunità da incentivare»

"Lavoro e Carcere: la testimonianza degli operatori, l'impegno di politica e associazioni": è questo il titolo dell'incontro, tenutosi ieri, giovedì 19 ottobre, presso la bellissima sala della Scuola della Carità di via San Francesco, organizzato dalla sezione padovana dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati e che ha visto la partecipazione del Presidente Nazionale AIGA avv. Francesco Paolo Perchinunno, del sen. Avv. Andrea Ostellari, del direttore della casa di reclusione “Due Palazzi” di Padova dott. Claudio Mazzeo e del dott. Nicola Boscoletto, presidente e fondatore della Cooperativa Sociale Giotto. La moderazione dell’incontro è stata delegata all’avv. Jacopo Al Jundi, vicepresidente AIGA Padova.

L’avv. Alessia Casotto, presidente AIGA Padova: «Parte da Padova un nuovo stimolo per garantire lavoro e dignità alla popolazione carceraria.In Italia solo il 5% della popolazione carceraria ha un'occupazione lavorativa. La quasi totalità dei detenuti che ha lavorato durante l'esecuzione della pena non commette più reati. Le opportunità lavorative rappresentano dunque il più grande strumento per realizzare la finalità rieducativa della pena garantita dalla Costituzione». L’evento è stato aperto dalla relazione del sen. Avv. Andrea Ostellari, Sottosegretario al Ministero della Giustizia con delega al sistema carcerario: «È necessaria e fondamentale la collaborazione con il Terzo Settore e agevolare l'ingresso delle imprese nel carcere per ampliare le opportunità lavorative». Il Presidente nazionale AIGA avv. Francesco Paolo Perchinunno ha infine anticipato l’imminente pubblicazione del Libro Bianco delle Carceri italiane, stampato proprio all' interno del carcere di Genova, frutto di un’approfondita indagine effettuata grazie all’accesso degli avvocati in numerose carceri italiane.