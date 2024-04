Tra via Caposeda e via della Croce Rossa installato il guardrail a basso impatto ambientale

Tra via Caposeda e via della Croce Rossa, a Montegrotto Terme, l’amministrazione di Montegrotto Terme ha rimosso il guard-rail rotto dopo un incidente automobilistico e lo ha sostituito con uno nuovo di acciaio e legno, che unisce sicurezza a un basso impatto ambientale in quanto completamente riciclabili. E' dagli anni '70 che vengono prodotto questo tipo di barriere, ma fino a poco tempo si vedevano soprattutto nei comuni di montagna. La crisi climatica e la conseguente accresciuta attenzione al rispetto dell'ambiente stanno portando sempre più amministrazioni a virare verso questo tipo di opzione.

«La scelta del materiale - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - è rispettosa per l’ambiente ma senza rinunciare alle sicurezza: chi è abituato ad associare le barriere in legno ad amene stradine di montagna o a nuove piste ciclabili lungo qualche canale in campagna sarà sorpreso di sapere che le barriere guard-rail in legno e acciaio che abbiamo installato hanno brillantemente superato le prove di crash test». I guard rail possono essere realizzati in acciaio, calcestruzzo o legno (con nucleo in acciaio) per rispondere a determinate esigenze ambientali, come in questo caso.