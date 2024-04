Mortandello invitato a Bruxelles al summit del turismo sanitario con eurodeputati e funzionari 

Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme e dell’EHTTA, l’associazione europea che riunisce le città storiche termali, ha partecipato, su invito di HTI - Health Tourism Industry, all'Health Tourism Summit 2024 al Parlamento europeo a Bruxelles.

L’evento è stato ospitato da Istvan Ujhelyi, parlamentare europeo croato, Vice Presidente della commissione trasporti e turismo, ambasciatore del turismo presso l’Onu, membro sostituto per la commissione Ambiente, salute pubblica, sicurezza alimentare e membro della sottocommissione alla Salute pubblica.

«E’ stato - spiega Mortandello - un evento chiuso e solo su invito dedicato alle relazioni commerciali tra la pubblica amministrazione e i professionisti o le imprese che ha riunito funzionari pubblici ed esperti del settore per stabilire contatti personali e conversazioni utili relativamente alle sfide e alle opportunità nello sviluppo delle destinazioni turistico-sanitarie». Il presidente Riccardo Mortandello e direttore esecutivo dell'EHTTA Simone Zagrodnik hanno incontrato una dozzina di eurodeputati e insieme hanno discusso della crescente importanza e del potenziale del turismo sanitario, allo stesso tempo messo in luce le sfide delle nostre città termali e delle destinazioni sanitarie, nonché quelle dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in Europa. «Il prezioso scambio di punti di vista e la collaborazione di tutte le parti coinvolte - commenta Mortandello - hanno portato a un incontro proficuo del quale ci faremo portavoce con tutte le 50 realtà pubbliche e private associate ad Ehtta. Confido che le forti potenzialità del turismo sanitario vengano anche percepite nel bacino termale euganeo. È sempre più evidente, in una sfida concorrenziale europea, che pur avendo un prodotto unico stiamo perdendo posizionamento rispetto ad altre realtà che stanno investendo in know-how, stutture e personale in maniera molto decisa, specie in Slovenia e Croazia”.

Sono intervenuti gli europarlamentari Jordi Sole (spagnolo), Romana Tomc (slovena), Tomislav Sokol (croato), Elena Kountoura (greca), Jousianne Cutajar (maltese). Le conclusioni sono state affidate a Ivana Kolar, CEO di Julius Rose in Croazia e Slovenia, direttrice del summit del turismo sanitario HTI, consulente aziendale, autrice di una piattaforma Art & Spa unica per hotel, con una forte esperienza nella creazione e implementazione di strategie aziendali, pianificazione e sviluppo di centri benessere e termali, posizionamento sul mercato, gestione del cambiamento e investimenti. In qualità di amministratore delegato delle Terme Tuhelj, la più grande località termale e medica della Croazia, ha avuto un ruolo significativo nel promuovere lo sviluppo del turismo tutto l'anno in Croazia. È anche l’organizzatrice dell’evento annuale “Croatian Tourism 365” e della piattaforma educativa virtuale “Smart Tourism 5.0” in tutta l’Europa sudorientale.